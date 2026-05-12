«Никотин» и «Бардак» довели до штрафа: Ганвест заплатит 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал Ганвеста на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Никулинский районный суд Москвы признал музыканта Руслана Гоминова (выступающего под псевдонимом Ганвест) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Ему назначен штраф в размере 70 000 рублей.
Согласно материалам дела, лингвистическая экспертиза установила, что тексты композиций «Никотин» и «Бардак», опубликованные в официальном сообществе артиста в соцсети «ВКонтакте», содержат положительную оценку наркотических средств и способны нанести вред здоровью и развитию детей. Кроме того, использование нецензурной лексики оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Постановление суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что Ганвест может пополнить список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В творчестве музыканта усмотрели распространение деструктивного контента, а также возможную пропаганду наркотических средств.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.