Ганвеста могут признать иноагентом после обращения Екатерины Мизулиной
Обложка © VK / Ганвест
Рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) могут внести в реестр иноагентов Минюста России. С соответствующим обращением в Генпрокуратуру и ведомство обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«На прошлой неделе мы также обратились <...> с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами», — написала Мизулина.
Она также напомнила, что ранее уже направлялись обращения в Генпрокуратуру и МВД. Они касались распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних и возможной пропаганды наркотиков в творчестве исполнителя.
Ранее Life.ru сообщал, что Ганвеста обязали выплатить штраф в размере 95 тысяч рублей. Исполнителя признали виновным в распространении контента, «который оскорбляет человеческое достоинство и общественную безопасность», и выражающего явное неуважение к окружающим.
