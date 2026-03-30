30 марта, 12:34

Ганвеста могут признать иноагентом после обращения Екатерины Мизулиной

Обложка © VK / Ганвест

Рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) могут внести в реестр иноагентов Минюста России. С соответствующим обращением в Генпрокуратуру и ведомство обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«На прошлой неделе мы также обратились <...> с просьбой проверить деятельность данного лица на предмет возможного наличия оснований для включения в Единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами», — написала Мизулина.

Она также напомнила, что ранее уже направлялись обращения в Генпрокуратуру и МВД. Они касались распространения деструктивного контента среди несовершеннолетних и возможной пропаганды наркотиков в творчестве исполнителя.

«Не хотим конфликтных ситуаций»: В Воронеже от греха подальше отменили концерт Ганвеста
Ранее Life.ru сообщал, что Ганвеста обязали выплатить штраф в размере 95 тысяч рублей. Исполнителя признали виновным в распространении контента, «который оскорбляет человеческое достоинство и общественную безопасность», и выражающего явное неуважение к окружающим.

Полина Никифорова
