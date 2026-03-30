Ганвеста наказали рублём: Исполнитель поплатился за «неуважение к обществу» в своих песнях

Таганский районный суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении популярного рэп-исполнителя Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест. Музыканта обязали выплатить штраф в размере 95 тысяч рублей.

Органы правосудия усмотрели в творчестве артиста нарушение закона. Исполнителя признали виновным в распространении контента, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную безопасность», и выражающего явное неуважение к окружающим.

В пресс-службе инстанции уточнили, что вердикт был вынесен по третьей части статьи 20.1 КоАП РФ. Конкретную композицию, вызвавшую претензии надзорных ведомств, в суде не уточнили.

Стоит отметить, что это не первая юридическая сложность для автора хитов. Ранее в отношении рэпера уже инициировали разбирательство по статье о пропаганде запрещенных веществ.

На данный момент протокол по второму административному эпизоду еще не составлен. Дальнейшее развитие событий пока остается под вопросом, так как правоохранительные органы продолжают проверять деятельность скандально известного музыканта.

Ранее рэпер Ганвест объявил о кардинальном пересмотре своего творчества на фоне уголовного дела о пропаганде наркотиков. Музыкант заявил, что удалит или отредактирует 25 своих треков, чтобы исключить любые спорные моменты и соответствовать требованиям российского законодательства. Изначально глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на жуткие тексты музыканта, что стало началом расследования.