«Не хотим конфликтных ситуаций»: В Воронеже от греха подальше отменили концерт Ганвеста

В Воронеже организаторы отменили концерт рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, который должен был состояться 20 марта. Информация появилась на странице клуба Borjia, где планировалось мероприятие.

Клуб получил предостережение от правоохранителей. В документе говорилось о том, что у исполнителя есть шесть композиций, где найдена пропаганда наркотиков. Руководство заведения связалось с представителями рэпера, но они стали заверят, что запрещёнки на концерте не будет. Клуб не стал рисковать и отменил выступление.

«Мы <...> не хотим создавать конфликтных ситуаций», — сказали в Borjia.

Ранее рэпер Ганвест объявил о кардинальном пересмотре своего творчества на фоне уголовного дела о пропаганде наркотиков. Музыкант заявил, что удалит или отредактирует 25 своих треков, чтобы исключить любые спорные моменты и соответствовать требованиям российского законодательства. Изначально глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на жуткие тексты музыканта, что стало началом расследования.