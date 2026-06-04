Устали платить за вуз? Все условия и пошаговая инструкция, как перевестись на бюджет Оглавление Кто может претендовать на перевод на бюджет Основания для перевода на бюджет в 2026 году Перевод на бюджетное отделение по успеваемости Перевод на бюджетное отделение по льготам Главное условие: наличие вакантных бюджетных мест Пошаговая инструкция по переводу на бюджет Шаг 1. Выясните, есть ли места Шаг 2. Проверьте себя Шаг 3. Соберите документы Шаг 4. Подайте заявление в нужный срок Шаг 5. Ждите решения Особенности перевода на бюджет в другой вуз Сроки подачи заявлений на перевод в 2026 году Частые вопросы Можно ли перевестись на другой факультет или специальность? Что делать, если в моём вузе нет свободных мест? Как узнать о свободных местах первым? Будут ли платить стипендию после перевода? Коротко о главном Как перевестись с платного на бюджетное отделение в 2026 году: условия, основания (успеваемость, льготные категории) и пошаговая инструкция. Когда появляются вакантные места и какие документы нужны. 4 июня, 12:56 Как перевестись на бюджет в вузе в 2026: полная инструкция. Обложка © ChatGPT

С 1 июня 2026 года Минобрнауки напомнило студенткам, родившим в период обучения, об их праве перейти с коммерции на бюджет. А в конце мая правительство упростило перевод для участников СВО. Но главное условие для всех одно — наличие вакантных бюджетных мест.

Закон позволяет перевестись на бюджет, если вы хорошо учитесь или относитесь к льготной категории. Главное — не пропустить сроки и правильно собрать документы. В этой статье — полный алгоритм: как узнать о вакансиях, какие бумаги нужны и куда их нести.

Кто может претендовать на перевод на бюджет

Перевестись с платного на бюджетное отделение может любой студент-платник, получающий первое высшее образование. Но есть три обязательных условия, без которых заявку даже не примут:

Нет академических задолженностей: все экзамены, зачёты и курсовые сданы вовремя.

все экзамены, зачёты и курсовые сданы вовремя. Нет дисциплинарных взысканий: выговоров, замечаний и тем более отчислений за нарушения.

выговоров, замечаний и тем более отчислений за нарушения. Нет долгов по оплате обучения: все платежи по договору внесены полностью. Даже небольшая просрочка закрывает возможность перевода.

Если эти три пункта соблюдены, студент может претендовать на перевод при наличии хотя бы одного основания — либо отличная учёба, либо социальная льгота.

Основания для перевода на бюджет в 2026 году

Основания для перевода на бюджет в 2026 — перечень льгот. Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков

Перевод на бюджетное отделение по успеваемости

Самый частый вариант. Чтобы попробовать перейти на бюджет, последнюю сессию нужно сдать на отлично или как минимум на «хорошо» — без троек. Пересдачи обычно не в счёт (хотя тут лучше уточнить в своём вузе — везде по-разному).

В некоторых университетах смотрят и на дополнительные достижения: научные статьи, победы в олимпиадах, спорт, активность в общественной жизни. Есть грамоты или сертификаты — смело прикладывайте, лишними не будут.

Перевод на бюджетное отделение по льготам

Вот полный список тех, кто может перевестись вне зависимости от оценок:

Дети-сироты и те, кто остался без родителей.

и те, кто остался без родителей. Люди до 20 лет , у которых единственный родитель — инвалид I группы и при этом доход семьи ниже прожиточного минимума.

, у которых единственный родитель — инвалид I группы и при этом доход семьи ниже прожиточного минимума. Студентки, родившие ребёнка за время учёбы. 1 июня 2026 года Минобрнауки отдельным сообщением напомнило вузам об этой льготе. В ведомстве сказали, что университеты должны поддерживать студенческие семьи: переводить на бюджет, делать выплаты при рождении ребёнка, давать семейные комнаты в общежитиях.

1 июня 2026 года Минобрнауки отдельным сообщением напомнило вузам об этой льготе. В ведомстве сказали, что университеты должны поддерживать студенческие семьи: переводить на бюджет, делать выплаты при рождении ребёнка, давать семейные комнаты в общежитиях. Дети участников СВО. Каждый вуз обязан выделять для них не менее 10% бюджетных мест на каждую программу.

Каждый вуз обязан выделять для них не менее 10% бюджетных мест на каждую программу. Сами участники СВО. Для них процедура упрощённая — заявление можно подать в любое время. Если нет свободных мест в общем конкурсе, их переводят на места, которые специально перераспределили под эту категорию.

Для них процедура упрощённая — заявление можно подать в любое время. Если нет свободных мест в общем конкурсе, их переводят на места, которые специально перераспределили под эту категорию. Те, кто потерял одного или обоих родителей (кормильца) во время учёбы.

Главное условие: наличие вакантных бюджетных мест

Даже если вы круглый отличник и льготник, без вакансии перевестись не выйдет. Места освобождаются, когда кто-то отчисляется сам, уходит в академотпуск или переводится в другой вуз.

Вуз обязан вывешивать информацию о свободных местах на своём сайте не реже двух раз в год — обычно после зимней и летней сессий. Искать надо в разделах вроде «Сведения об образовательной организации», «Бюджетные места» или «Вакантные места для приёма (перевода)».

Но лучше не ждать, пока данные появятся на сайте. Сходите в деканат, спросите у методиста. Иногда они узнают о грядущих отчислениях раньше, чем информация попадает в открытый доступ.

Как перевестись на бюджет, если у вас оценки «отлично» и «хорошо». Фото © РИА Новости / Сергей Бобылев

Пошаговая инструкция по переводу на бюджет

Шаг 1. Выясните, есть ли места

Проверьте сайт вуза в нужном разделе. Или загляните в деканат. Если мест нет — увы, ничего не поделать.

Шаг 2. Проверьте себя

Посмотрите свою успеваемость за последний завершённый семестр. Убедитесь, что нет долгов по оплате и дисциплинарных взысканий. Если переводитесь по льготе — соберите подтверждающие бумаги.

Шаг 3. Соберите документы

Стандартный набор такой:

Заявление на имя ректора. Образец дадут в деканате или можно скачать с сайта.

Образец дадут в деканате или можно скачать с сайта. Справка об успеваемости (или копия зачётки).

(или копия зачётки). Копия паспорта (главный разворот и регистрация).

(главный разворот и регистрация). Копия СНИЛС.

Документы на льготу (свидетельство о рождении ребёнка, справка об участии в СВО, свидетельство о смерти кормильца и т.п.).

(свидетельство о рождении ребёнка, справка об участии в СВО, свидетельство о смерти кормильца и т.п.). Грамоты и дипломы — если в вашем вузе их учитывают.

— если в вашем вузе их учитывают. Копия договора об обучении (иногда просят).

В некоторых университетах заявления принимают только электронно. Например, в НИТУ МИСИС — через личный кабинет студента. В ТюмГУ — через портал «Единый личный кабинет», раздел «Услуги» — «Заявления». Уточняйте в своём вузе.

Шаг 4. Подайте заявление в нужный срок

Кто имеет право перевестись на бюджетное место. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сроки везде свои. Обычно приём открывают после сессии. Проверяйте на сайте своего вуза или в деканате.

Опоздаете — откажут. Так что не тяните.

Шаг 5. Ждите решения

Специальная комиссия рассматривает заявления. Обычно это занимает 10–14 дней. Итоги вывешивают на сайте вуза — ищите раздел «Протоколы заседаний комиссии».

Не перевели в этот раз? Не расстраивайтесь. Подавайте снова в следующий период. Как только появятся новые места, вашу заявку пересмотрят.

Особенности перевода на бюджет в другой вуз

Это сложнее, чем внутри своего вуза.

Что делать:

Найдите вуз, где есть вакантные бюджетные места на той же или похожей специальности. Возьмите в своём вузе справку о периоде обучения и академическую справку — список всех дисциплин с оценками. Подайте заявление в принимающий вуз. Например, в НИУ ВШЭ это делают через электронный сервис «Единое окно для перевода». Сдайте разницу в предметах. Если учебные планы не совпадают, назначат дополнительные дисциплины.

Можно ли перевестись на бюджет в другой вуз. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Важный нюанс: если вы идёте в другой вуз именно на бюджет, придётся конкурировать не только с внутренними студентами, но и с другими переводниками. Мест бывает обычно мало.

Сроки подачи заявлений на перевод в 2026 году

Основные периоды — после зимней и летней сессий. В каждом вузе по-разному, но ориентиры такие:

Весной (после зимней сессии) — примерно февраль – март.

(после зимней сессии) — примерно февраль – март. Осенью (после летней сессии) — июль – сентябрь.

В некоторых вузах чётко прописано — например, в Липецком педагогическом — с 1-го по 15 февраля и с 1-го по 15 сентября. В Кировском ГМУ — не позднее 10 дней после окончания промежуточной аттестации.

И всё же лучше уточнить в деканате: сроки могут меняться. А заявление стоит подавать, даже если сомневаетесь, — хуже не будет.

Частые вопросы

Можно ли перевестись на другой факультет или специальность?

Технически — да. Но придётся сдавать академическую разницу: все предметы, которые были в новом учебном плане, но которых не было у вас. И сделать это нужно быстро. Так что проще оставаться в рамках своего направления.

Что делать, если в моём вузе нет свободных мест?

Подавайте заявление в следующий период. Места появляются после каждой сессии: кто-то отчисляется, уходит в академотпуск или переводится. Если мест нет совсем — попробуйте поискать другой вуз, куда можно перевестись с потерей курса или со сдачей разницы.

Как узнать о свободных местах первым?

Держите связь с методистом в деканате. Часто они узнают об отчислениях раньше, чем информация появляется на сайте. И сами регулярно проверяйте раздел «Вакантные места» — особенно сразу после сессии.

Будут ли платить стипендию после перевода?

Да. Как только вас зачислят на бюджет, вы имеете право на академическую стипендию. Сумма зависит от успеваемости: у отличников она обычно повышенная.

Коротко о главном

Перевестись с платного на бюджет — реально, если знать порядок.

Базовые требования: нет долгов по учёбе, по оплате, нет взысканий.

нет долгов по учёбе, по оплате, нет взысканий. Основания: либо сессии без троек (а лучше одни пятёрки), либо льготная категория (сироты, родившие студентки, дети и участники СВО и другие).

либо сессии без троек (а лучше одни пятёрки), либо льготная категория (сироты, родившие студентки, дети и участники СВО и другие). Вакансии публикуют на сайте вуза после каждой сессии. Не пропустите.

публикуют на сайте вуза после каждой сессии. Не пропустите. Документы: заявление, справка об успеваемости, паспорт, СНИЛС, подтверждение льготы (если есть).

заявление, справка об успеваемости, паспорт, СНИЛС, подтверждение льготы (если есть). Подавать лучше в первые дни — на места очередь.

Учитесь без троек? Подавайте заявление. Подходите под льготу? Тем более. Даже если кажется, что шансов мало. В 2026 году государство расширило поддержку, в том числе для студенческих семей и участников СВО. Может, повезёт именно вам.

Авторы Андрей Соколов