Отдельные комнаты для семей и новый порядок оформления: все правила для студенческих общежитий в 2026 Оглавление Главные изменения: единый порядок, договор найма и норма площади Отдельные комнаты для студенческих семей — новая гарантия Кто имеет приоритетное право на заселение Как и когда подавать заявление — пошаговая инструкция Чего не будет с 1 сентября — новые запреты Часто задаваемые вопросы (FAQ) Заключение С 1 сентября 2026 года вступают единые правила заселения в общежития колледжей и вузов: норма 6 кв. м на человека, обязательный договор найма, отдельные комнаты для студенческих семей, приоритет для льготников. Объясняем, как получить место и какие документы нужны. 1 июня, 10:51 Новые правила студенческих общежитий с 1 сентября 2026: все нововведения. Обложка © Gemini Nano Banana

С 1 сентября 2026 года в России вводят единый порядок заселения в студенческие общежития — для колледжей и вузов. Основа — совместный приказ Минобрнауки и Минпросвещения № 301/340 от 18.05.2026, зарегистрированный в Минюсте, который закрепляет общие требования: не менее 6 кв. м на человека, обязательный договор найма и отдельные комнаты для студенческих семей. Разбираем, кому дадут место в первую очередь, как подтвердить нуждаемость и что делать, если вам отказали.

Главные изменения: единый порядок, договор найма и норма площади

До 2026 года правила заселения часто различались от вуза к вузу: где-то требовали один набор справок, где-то другой, где-то не было понятного реестра очередников. Теперь типовой порядок задаёт общую рамку: общежитие предоставляют очникам СПО и высшего образования, а заочникам — на период промежуточной и итоговой аттестации, если у организации есть жилищный фонд.

Три главные «новые нормы», которые важно запомнить:

Норма площади — жилое помещение дают из расчёта не менее 6 кв. м жилой площади на 1 человека .

— жилое помещение дают из расчёта . Договор найма — с каждым проживающим обязаны заключать договор найма жилого помещения в общежитии , как в обычной аренде, в порядке жилищного законодательства.

— с каждым проживающим обязаны заключать , как в обычной аренде, в порядке жилищного законодательства. Подтверждение нуждаемости — при подаче заявления студент должен подтвердить отсутствие регистрации по месту жительства/пребывания и отсутствие жилья в собственности в том населённом пункте, где находится учебная организация (и/или её общежитие).

Нормы площади в общежитии в 2026 году. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Плюс появляется обязательство публиковать на сайте вуза/колледжа ключевую информацию: наличие общежитий, число мест для иногородних и иностранцев, число семейных комнат, размер и порядок платы, порядок заселения и выселения.

Отдельные комнаты для студенческих семей — новая гарантия

Нововведение — отдельные изолированные комнаты для студенческих семей. Закон закрепил сам принцип, а типовой порядок описал механику: вуз в пределах имеющегося фонда должен выделить изолированные комнаты для семей, которые признаны нуждающимися.

Кто считается студенческой семьёй? В федеральной логике используется определение из закона о молодёжной политике; в разъяснениях отмечается, что это союз супругов или один родитель до 35 лет, если оба (или один) учатся (включая аспирантов/ординаторов).

Какие документы нужны, чтобы претендовать на отдельную комнату:

заявление;

свидетельство о браке;

документы о детях (если есть: рождение/усыновление);

документ, подтверждающий возраст.

Важный нюанс: если нуждающихся студенческих семей нет, такие комнаты могут временно предоставить другим нуждающимся студентам.

Кто имеет приоритетное право на заселение

Места в общежитии в первую очередь обязаны дать льготным категориям — тем, кто указан в ч. 5 ст. 36 закона об образовании. Это те же категории, которые получают государственную социальную стипендию: дети-сироты и лица из их числа, инвалиды I–II групп, дети-инвалиды, пострадавшие от радиационных катастроф, инвалиды вследствие военной травмы, ветераны боевых действий и ряд других. Типовой порядок прямо повторяет: именно эти студенты получают общежитие в первоочередном порядке.

Кому предоставляются места в общежитии в 2026 в первую очередь. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Как и когда подавать заявление — пошаговая инструкция

Типовой порядок не вводит одну «универсальную дату» подачи. Но он задаёт понятный механизм: заявление подается в сроки и по форме, которые вуз/колледж закрепит в локальном акте.

Пошагово это выглядит так:

Уточните на сайте учебного заведения правила и сроки подачи (вуз обязан публиковать порядок и данные о местах). Подайте заявление о предоставлении места. Приложите документы: подтверждение обучения/зачисления;

подтверждение отсутствия регистрации и жилья в собственности в городе учёбы;

при необходимости — документы о сложном материальном положении (если это предусмотрено локальным актом).

Дождитесь решения комиссии по заселению: она создаётся в организации и принимает решения по заявлениям.

Если вам отказали, есть две полезные гарантии:

в течение года комиссия должна повторно рассмотреть заявление, по которому был отказ, и принять новое решение;

заявление, по которому был отказ, и принять новое решение; по запросу студента организация обязана дать письменное мотивированное объяснение отказа в течение 7 рабочих дней.

Отдельные комнаты для студенческих семей: все новые правила. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Чего не будет с 1 сентября — новые запреты

В правилах отдельно закрепили запрет на «перепрофилирование» общежитий. Если есть нуждающиеся студенты (включая студенческие семьи), жилые помещения нельзя использовать для целей, не связанных с проживанием обучающихся и членов их семей в предусмотренных законом случаях — то есть под офисы, склады и др.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

С какого числа начинают действовать новые правила?

С 1 сентября 2026 года — это прямо указано и для федерального закона о семейных комнатах, и для типового порядка.

Где гарантирована отдельная комната студенческой семье?

В вузах — в пределах имеющегося жилищного фонда должны выделяться изолированные комнаты для нуждающихся студенческих семей.

Нужно ли платить за проживание в общежитии?

Да, плата устанавливается организацией; при этом вуз/колледж обязан публиковать размер и порядок внесения платы на официальном сайте.

Что делать, если в общежитии нет свободных мест?

Отказ возможен, если нет свободного фонда. Но вы вправе запросить письменное обоснование и рассчитывать на повторное рассмотрение заявления в течение календарного года.

Какие документы нужны для подтверждения льготной категории?

Зависит от основания (инвалидность, статус сироты, ветеран боевых действий и т.д.). Перечень льготных категорий закреплён в ч. 5 ст. 36 закона об образовании, а конкретные подтверждающие документы обычно прописываются в локальном порядке вуза/колледжа.

Заключение

С сентября 2026 года правила общежитий становятся едиными по всей стране: единый порядок заселения, минимум 6 кв. м на человека, обязательный договор найма и отдельные комнаты для студенческих семей. Чтобы не потерять место, действуйте заранее: следите за сайтом своего вуза/колледжа, готовьте документы о нуждаемости и подавайте заявление в сроки, которые установит комиссия.

Авторы Кирилл Золотарев