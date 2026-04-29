Полковник объяснил, почему «дяде Мише с мыльного завода» нельзя учить детей военному делу

Инициатива возрождения начальной военной подготовки перешла в активную стадию проработки, но ключевой вопрос — кадры, ведь преподавать должны «люди, опалённые порохом», а не случайные кандидаты. Об этом заявил в беседе с «Радио 1» полковник в отставке Виктор Баранец.

Упор планируется сделать на прикладные навыки: первую помощь, ориентирование на местности, действия при чрезвычайных ситуациях.

Баранец подчеркнул, что у школьников есть повышенный интерес к военной тематике, но доверить НВП нельзя «дяде Мише, который работал сторожем на мыльном заводе». Преподавать, по его словам, должны бывшие раненые и контуженные.

«Необходимо воссоздать полноценную систему с тирами, уставами и практическими стрельбами. Это будут расти мужики с защитой Родины», — резюмировал эксперт.

Ранее в Совфеде призвали возродить ленинские комнаты в школах и на предприятиях. Сенаторы считают, что они должны появиться не в качестве музейных экспозиций для ознакомления, а иметь «обновлённый и современный формат», сохранив свой функционал.