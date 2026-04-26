В Совфеде предложили возродить ленинские комнаты в школах и на предприятиях

Ленинские комнаты, которые в СССР служили местом для политинформации и досуга, могут вернуться в российские школы и на предприятия. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

По мнению сенатора, эти пространства нужно воссоздавать не как музейные экспозиции, а в «обновлённом и современном формате». В советское время такие комнаты были точками притяжения, где сочетались просвещение, воспитание и отдых.

Гибатдинов обратил внимание, что этот формат никуда не исчез в армии. Обновлённые ленинские комнаты сохранились в воинских частях и даже в полевых лагерях, помогая формировать ценности и поддерживать моральный дух.

«Если государство не работает с исторической памятью — за него это сделают другие, но уже в чужих интересах», — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что на фоне попыток переписать историю и вытеснить национальную культурную повестку подобные форматы снова становятся востребованными. Конкретных механизмов реализации идеи сенатор пока не предложил, но отметил, что проект должен учитывать современные реалии и интересы молодёжи. Инициатива, вероятно, будет обсуждаться с Минпросвещения и профсоюзами.

