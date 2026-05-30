Единственная в стране и уникальная в мире: Как Михайловская академия стала «кузницей» артиллерийских кадров

Михайловская военная артиллерийская академия — единственная в России выпускает кадры для ракетных войск и артиллерии. Учебное заведение обновляет программы под реалии спецоперации. Особое внимание уделяют борьбе с беспилотниками и освоению новой техники. Большинство преподавателей уже имеют боевой опыт.

На тренажёрах отрабатывают слаженность действий, затем переходят на полигон. Там курсанты учатся управлять комплексами «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С», рассказывает телеканал «Санкт-Петербург». Каждый третий поступающий уже прошёл зону спецоперации и хочет строить офицерскую карьеру. Курсант Владислав Рекичанский пояснил, что после работы техником батареи решил развиваться дальше — освоить пуски ракет и управление огнём.

Преподаватели-участники спецоперации ведут занятия с учётом современных боевых условий. Преподаватель с позывным Тигр отметил, что выживание на поле боя зависит от манёвренности, своевременной разведки и маскировки техники.

В учебные программы ввели обязательный модуль по противодействию дронам. Преподаватель Сергей Демиденко рассказал, что курсанты учатся оборудовать пункты воздушного наблюдения, поражать беспилотники из стрелкового оружия и вести радиоэлектронную разведку.

Академия получает новую технику — мобильный комплекс управления огнём «Планшет-М-ИР». Машина рассчитывает баллистические параметры и передаёт данные на планшет командиру за меньше минуты. Преподаватель с позывным Рига пояснил, что система автоматизирует наводку и корректировку огня, при этом комплекс работает в нескольких километрах от огневых позиций.

В этом году академия получила орден Кутузова за вклад в обороноспособность страны.

Ранее выпускник Михайловской академии Сергей Терзиян рассказал, как на СВО организовали работу дронов. Беспилотники действуют в единой сети. «Орлан-10» ведёт разведку на дальних подступах, «мавики» работают в ближней зоне, а FPV-дроны и «Ланцеты» находятся в готовности. Как только разведка засекает движение, беспилотники вылетают по разным маршрутам и заходят с нескольких направлений. Артиллерия прикрывает операцию.