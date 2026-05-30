Командир Кот: ВСУ боятся применять БПЛА «Лютый» из-за дронов «Ёлка»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сократили применение беспилотников «Лютый» для атак по РФ, так как такие аппараты стали чаще перехватываться FPV-дронами «Ёлка». Такое мнение высказал командир подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот. Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащий отметил, что дрон типа «Лютый» относится к тяжёлым ударным системам и способен переносить боевую часть массой от 30 до 60 кг в тротиловом эквиваленте. При этом профиль полёта — до примерно 600 метров — делает аппарат заметным и уязвимым для перехвата.

По словам бойца, беспилотники ВСУ меньшего класса — «Бобёр» и «Чайка» — обладают размахом крыла около 1,5–2 метров и способны преодолевать дистанции до 1000 км. Для сравнения, дальность «Лютого» достигает примерно 1500 км.

Ранее Life.ru писал, что российские военные создали собственную линию применения дронов, и этот скачок можно считать революционным. Преимущество России связано не с созданием отдельных беспилотных полков, а с распределением задач между уже существующими структурами. Ответственность за разные глубины применения дронов возложена на спецназ, разведку, артиллерию и центры «Рубикон».