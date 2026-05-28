Бизнес в России сможет закупать крупнокалиберное оружие для защиты от дронов

Российским частным компаниям и промышленным предприятиям разрешат приобретать крупнокалиберные средства поражения для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий механизм уже утверждён. Об этом передаёт РБК, ссылаясь на источники, близкие к Министерству обороны.

Новый порядок позволит бизнесу закупать зенитные артиллерийские установки, турели, радиолокационные станции, транспортные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Решение принято для ускоренного оснащения мобильных огневых групп, которые задействованы в отражении воздушных атак. Как поясняют источники, защита гражданской инфраструктуры строится не только на штатных зенитных ракетных комплексах общей системы ПВО, но и на мобильных подразделениях. Такие группы комплектуются в основном резервистами и действуют под контролем военного ведомства.

Создание новых мобильных огневых групп продолжается в большинстве регионов РФ. В их состав, помимо резервистов, входят добровольцы из подразделений «БАРС», а также сотрудники предприятий и частных организаций.

До этого частные структуры могли приобретать преимущественно средства пассивной защиты, например, комплексы РЭБ. Закупки осуществлялись через открытый рынок или при содействии Минпромторга у российских оборонных предприятий. Минобороны проводило испытания техники и формировало перечень рекомендованных средств защиты. Вооружение же сотрудников охранных организаций стрелковым оружием обеспечивалось через Росгвардию.

Вопрос о предоставлении бизнесу возможности использовать более тяжёлые системы защиты инфраструктуры ранее поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого и был утверждён дополнительный механизм, регулирующий закупку крупнокалиберных средств ПВО.

По словам источников, новая схема призвана сократить сроки снабжения подразделений, прикрывающих критически важные объекты и промышленные предприятия. Основной упор сделан на оперативную передачу техники и вооружения в регионы, где сохраняется повышенная угроза атак беспилотников.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил использовать для обороны промышленных объектов от атак системы радиоэлектронной борьбы и лазерные установки, а не только лёгкое стрелковое оружие. По словам Шохина, речь идёт о механизмах взаимодействия бизнеса с властями и Министерством обороны по противодействию террористическим атакам.