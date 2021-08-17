Афганки вышли на митинг в Кабуле и потребовали включить женщин в правительство

Гражданки Афганистана устроили демонстрацию в центре Кабула с требованием выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщает местное новостное агентство Khaama Press.

В провинции Кунар молодёжь вышла на митинг с требованием к движению "Талибан"* сохранить флаг прежнего афганского правительства. Это требование поддерживается всеми жителями государства.

Агентство отмечает, что в самой столице жизнь возвращается в привычное русло. Улицы оживились, заработал общественный транспорт, люди начали пользоваться личными авто. Вооружённых талибов на улицах стало меньше. Глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб отдал боевикам распоряжение не входить в частные дома и не брать чужие автомобили. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать в обычном режиме.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.