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Афганки вышли на митинг в Кабуле и потребовали включить женщин в правительство

В самой столице жизнь возвращается в привычное русло: улицы оживились, заработал общественный транспорт, люди начали пользоваться личными авто, вооружённых талибов на улицах не видно.

17 августа, 11:53
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Гражданки Афганистана устроили демонстрацию в центре Кабула с требованием выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщает местное новостное агентство Khaama Press.

В провинции Кунар молодёжь вышла на митинг с требованием к движению "Талибан"* сохранить флаг прежнего афганского правительства. Это требование поддерживается всеми жителями государства.

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Агентство отмечает, что в самой столице жизнь возвращается в привычное русло. Улицы оживились, заработал общественный транспорт, люди начали пользоваться личными авто. Вооружённых талибов на улицах стало меньше. Глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб отдал боевикам распоряжение не входить в частные дома и не брать чужие автомобили. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать в обычном режиме.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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