Афганки вышли на митинг в Кабуле и потребовали включить женщин в правительство
В самой столице жизнь возвращается в привычное русло: улицы оживились, заработал общественный транспорт, люди начали пользоваться личными авто, вооружённых талибов на улицах не видно.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Гражданки Афганистана устроили демонстрацию в центре Кабула с требованием выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщает местное новостное агентство Khaama Press.
В провинции Кунар молодёжь вышла на митинг с требованием к движению "Талибан"* сохранить флаг прежнего афганского правительства. Это требование поддерживается всеми жителями государства.
Агентство отмечает, что в самой столице жизнь возвращается в привычное русло. Улицы оживились, заработал общественный транспорт, люди начали пользоваться личными авто. Вооружённых талибов на улицах стало меньше. Глава военной комиссии "Талибана" Моулави Якуб отдал боевикам распоряжение не входить в частные дома и не брать чужие автомобили. Также талибы встретились с группой женщин-медиков и попросили их продолжать работать в обычном режиме.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. На фоне этих событий в Кабуле началась паника, люди пытались сбежать из города, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. Местные жители рассказали Лайфу об обстановке в столице Афганистана.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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