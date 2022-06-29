Заминированный ВСУ мост через Ирпень взорвался после удара молнии, один человек погиб
Разрушенный мост через Ирпень. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Володимир Підкурганний
В селе Демидов Киевской области молния попала в заминированный бойцами Вооружённых сил Украины мост через реку Ирпень. Об этом сообщил председатель Димерской территориальной общины Владимир Подкурганный в социальных сетях, призвав местных жителей не паниковать.
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно... Детонация из-за молнии. Не паниковать", — написал он. Чиновник уточнил, что в результате один человек погиб и двое ранены. На месте работают спасатели и экстренные службы.
А ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвались на собственной растяжке из мин на Донецком направлении.