Офис Зеленского заявил о желании вернуть территории Украины военным путём

Украина вернёт утраченные в ходе спецоперации территории военным путём, однако для этого нужно нарастить количество тяжёлого вооружения. Об этом в своём телеграм-канале заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Украина вернёт временно оккупированные территории военным путём. Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчёт. Всё, что нужно, — конкретное количество позиций конкретной тяжёлой техники для формирования паритета вооружений", — сказал он.