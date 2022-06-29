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Опубликовано 29 июня 2022, 17:42

Офис Зеленского заявил о желании вернуть территории Украины военным путём

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина вернёт территории военным путём

Украина вернёт утраченные в ходе спецоперации территории военным путём, однако для этого нужно нарастить количество тяжёлого вооружения. Об этом в своём телеграм-канале заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Украина вернёт временно оккупированные территории военным путём. Это не успокаивающая мантра и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчёт. Всё, что нужно, — конкретное количество позиций конкретной тяжёлой техники для формирования паритета вооружений", — сказал он.

AgoraVox: Запад готов принудить Украину к отказу от части территории
AgoraVox: Запад готов принудить Украину к отказу от части территории

Однако ранее в США заявили о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. Авторы статьи в журнале Foreign Policy настаивают на том, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский стремятся к недостижимым результатам, им пора перестать игнорировать реальность.

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Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов
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