Просьбу Зеленского к НАТО сравнили с анекдотом про санитара и морг

В НАТО не сомневаются в успехе российской спецоперации на Украине, поэтому просьбу президента Незалежной Владимира Зеленского о получений гарантий безопасности можно сравнить с известным анекдотом про морг. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил политолог Руслан Бальбек.

"Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал: в морг", — процитировал анекдот эксперт.

По мнению Бальбека, именно так в НАТО ответили на просьбу Зеленского. Он добавил, что альянсу нет смысла тратить внушительные силы и суммы на финансовую и военную поддержку, а также на гарантии безопасности.