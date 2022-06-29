Просьбу Зеленского к НАТО сравнили с анекдотом про санитара и морг
Политолог Бальбек сравнил просьбу Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности с анекдотом
В НАТО не сомневаются в успехе российской спецоперации на Украине, поэтому просьбу президента Незалежной Владимира Зеленского о получений гарантий безопасности можно сравнить с известным анекдотом про морг. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил политолог Руслан Бальбек.
"Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал: в морг", — процитировал анекдот эксперт.
По мнению Бальбека, именно так в НАТО ответили на просьбу Зеленского. Он добавил, что альянсу нет смысла тратить внушительные силы и суммы на финансовую и военную поддержку, а также на гарантии безопасности.
Ранее Зеленский на саммите НАТО в Мадриде потребовал альянс предоставить Украине гарантии безопасности. Кроме того, он призвал оказать Киеву военную и финансовую помощь. В ответ страны объединения пообещали обеспечить Незалежную дополнительным вооружением и выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как это потребуется".
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