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Опубликовано 29 июня 2022, 17:23
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Просьбу Зеленского к НАТО сравнили с анекдотом про санитара и морг

Политолог Бальбек сравнил просьбу Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности с анекдотом

В НАТО не сомневаются в успехе российской спецоперации на Украине, поэтому просьбу президента Незалежной Владимира Зеленского о получений гарантий безопасности можно сравнить с известным анекдотом про морг. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил политолог Руслан Бальбек.

"Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал: в морг", — процитировал анекдот эксперт.

По мнению Бальбека, именно так в НАТО ответили на просьбу Зеленского. Он добавил, что альянсу нет смысла тратить внушительные силы и суммы на финансовую и военную поддержку, а также на гарантии безопасности.

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Ранее Зеленский на саммите НАТО в Мадриде потребовал альянс предоставить Украине гарантии безопасности. Кроме того, он призвал оказать Киеву военную и финансовую помощь. В ответ страны объединения пообещали обеспечить Незалежную дополнительным вооружением и выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как это потребуется".

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Pier Marco Tacca / Getty Images

Григорий Воронцов
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