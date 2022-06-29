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Опубликовано 29 июня 2022, 15:32

В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на службу в МВД ДНР

В Мариуполе 160 бывших украинских правоохранителей поступили на службу в МВД Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник полиции города Михаил Москвин.

"Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно ещё будут проверки", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР. При этом, как подчеркнула старший лейтенант полиции Юлия Романчук, их никто не уговаривал на работу: все пришли добровольно.

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Министерство внутренних дел ДНР

Никита Осипов
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