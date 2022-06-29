В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на службу в МВД ДНР

В Мариуполе 160 бывших украинских правоохранителей поступили на службу в МВД Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник полиции города Михаил Москвин.

"Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно ещё будут проверки", — сказал он.