В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на службу в МВД ДНР
В Мариуполе 160 бывших украинских правоохранителей поступили на службу в МВД Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник полиции города Михаил Москвин.
"Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно ещё будут проверки", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР. При этом, как подчеркнула старший лейтенант полиции Юлия Романчук, их никто не уговаривал на работу: все пришли добровольно.
Министерство внутренних дел ДНР