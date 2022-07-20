Шойгу приказал группировке "Запад" оперативнее уничтожать украинские беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Запад" дал указание быстрее уничтожать украинские беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника", — сказано в записи.

Кроме того, Шойгу указал жёстко пресекать поступающие новые средства контрбатарейной борьбы, а также обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.