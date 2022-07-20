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Опубликовано 20 июля 2022, 06:43

Шойгу приказал группировке "Запад" оперативнее уничтожать украинские беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Запад" дал указание быстрее уничтожать украинские беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника", — сказано в записи.

Кроме того, Шойгу указал жёстко пресекать поступающие новые средства контрбатарейной борьбы, а также обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"
Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"

Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ. В Минобороны уточнили, что из этих орудий ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляют намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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