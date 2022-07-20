Шойгу приказал группировке "Запад" оперативнее уничтожать украинские беспилотники
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск "Запад" дал указание быстрее уничтожать украинские беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника", — сказано в записи.
Кроме того, Шойгу указал жёстко пресекать поступающие новые средства контрбатарейной борьбы, а также обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.
Ранее Лайф рассказывал, что Сергей Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ. В Минобороны уточнили, что из этих орудий ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов населённых пунктов Донбасса и осуществляют намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми.
Кадр из видео Минобороны РФ