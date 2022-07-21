Россия задействовала на Украине усиленные дроны-камикадзе

В рамках "Операции Z" российские военные начали применять на Украине модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной боевой частью. Их задействуют против пехоты и легкобронированной техники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограммов, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона", — сказал источник агентства.

По его словам, у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва, когда осколочно-фугасный заряд дрона взрывается ещё в воздухе над целью. В результате ударная волна и осколки бьют по большей площади.

Это позволяет применять дрон, например, против засевших в открытых укреплениях бойцов, по расчётам гаубиц. Также у беспилотника новая аэродинамика: он получил одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.