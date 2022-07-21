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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 02:08
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Россия задействовала на Украине усиленные дроны-камикадзе

РИА "Новости": Россия начала применять на Украине усиленные "Ланцеты"

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

В рамках "Операции Z" российские военные начали применять на Украине модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной боевой частью. Их задействуют против пехоты и легкобронированной техники. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограммов, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона", сказал источник агентства.

По его словам, у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва, когда осколочно-фугасный заряд дрона взрывается ещё в воздухе над целью. В результате ударная волна и осколки бьют по большей площади.

Это позволяет применять дрон, например, против засевших в открытых укреплениях бойцов, по расчётам гаубиц. Также у беспилотника новая аэродинамика: он получил одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

Дроны КУБ и "Ланцет" применены на Украине
Дроны КУБ и "Ланцет" применены на Украине

А ранее Лайф сообщал, что российские военные применили на Украине новейший дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования "Проход-1". Он используется в ходе спецоперации успешно.

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Андрей Григорьев
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