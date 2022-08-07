Немцы возмутились предложением Подоляка о выходе Германии из кризиса

Предложение советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка продлить срок эксплуатации немецких АЭС вызвал шквал критики со стороны читателей газеты Die Welt. В интервью Tagesspiegel чиновник призвал Берлин позволить последним атомным электростанциям продолжать работу, чтобы избавиться от газовой зависимости от России. Немецкие пользователи удивились тому, что гражданин другой страны вмешивается в их внутреннюю политику.

"Он теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?" — написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что проамериканский лидер Украины Владимир Зеленский пытается разрушить экономику Германии, а некоторые обратили внимание на наличие у Киева своих проблем. Читатель с ником Mario G допустил, что Подоляку просто скучно.

"Если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время", — возмутились пользователи.