7 признаков, выдающих истинную аристократку

Когда-то давно людей делили на сословия: кто-то принадлежал к высшему обществу, кто-то оставался в низах. Те, кто побогаче, старались выделяться не только роскошными нарядами и красивой внешностью, но и хорошими манерами, поведением. Некоторых девушек даже намеренно отправляли на обучение в школы благородных девиц. И пусть времена, когда людям давали титулы или судили по статусу семьи, давно прошли, некоторых женщин можно с лёгкостью представить дворянками и аристократками даже сегодня, потому что им присуще следующее.

7. Походка

Первое, что выдаст особу голубых кровей, — походка. Леди не привыкли торопиться, они движутся плавно, изящно и без резких движений. У такой женщины красивая ровная осанка, спина всегда прямая, но при этом она выглядит расслабленно. В школе благородных девиц будущих дворянок специально учили держать спину и слегка приподнимать подбородок. Такой походке и осанке можно научиться и привить себе, но у истинных аристократок держаться подобным образом получается само собой. Именно женщинам с такой походкой вслед заворожённо смотрят мужчины.

6. Уважение и любовь к себе

Прирождённой леди никогда не нужно напоминать про заботу о себе. Фото © Shutterstock

Прирождённой леди никогда не нужно напоминать про заботу о себе. Она выросла с чувством ответственности за свои тело, здоровье и психику. Такая женщина не допустит в свою жизнь неправильных мужчин, не станет страдать от токсичных или абьюзивных отношений. Настоящая аристократка всегда выбирает для себя всё лучшее, пусть иногда для этого приходится трудиться больше обычного. Эта дама сильна духом, но при этом мягка и великодушна.

5. Аккуратность и стиль в одежде

Присмотритесь к образам действующих королевских особ. Вы не найдёте в них вычурные принты, яркие и кричащие оттенки, глубокие вырезы или вульгарно короткие юбки. Настоящая девушка высшего общества одевается стильно, но не вызывающе. Чаще преобладают спокойные классические цвета, женственные фасоны. Такая девушка знает меру и не перегружает образ аксессуарами или слишком ярким макияжем. Её одежда всегда чистая и выглаженная.

4. Широкий кругозор

Девушку из высшего общества выдают грамотная речь и широкий кругозор. Фото © Shutterstock

Ещё девушку голубых кровей отличает широкий кругозор. С такой можно спокойно поговорить практически на любые темы: начиная от приготовления кексов и заканчивая политикой, научными открытиями или философией. Дворянка любит учиться и узнавать новое, поэтому везде находит интересную для себя информацию. Она начитанна, умна и имеет собственное мнение, которое может аргументировать.

3. Грамотная речь

Конечно же, из-за большой любви к литературе женщину-аристократку легко узнать по грамотной и красивой речи. В ней вы не встретите слов-паразитов и грубых выражений — только богатый словарный запас и вежливость. Причём одинаково грамотно такая женщина как говорит, так и пишет. Ещё дворянскую особу выдают правильные интонации, чёткие паузы между словами и в целом поставленная речь. Слушать такую женщину хочется вечно!

2. Самообладание

Дворянка контролирует эмоции в разговоре и не позволяет себе грубостей. Фото © Shutterstock

Ни одна особа королевских кровей не позволит себе накричать на другого человека. Вот и аристократка мастерски научилась контролировать эмоции. Она не тратит нервы, не повышает тона даже в раздражающем диалоге, не огрызается и не оскорбляет в ответ. Такая девушка ведёт себя на публике естественно и деликатно, передавая чувства и эмоции правильно подобранными словами, не переходя черту грубости.

1. Отношение к другим