Двоих наёмников из "Грузинского легиона" задержали в ходе протестов в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии в ходе беспорядков в Тбилиси задержали двух мужчин, которые воевали на стороне ВСУ в "Грузинском легионе", сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". Наёмников пока обвиняют лишь в хулиганстве и неповиновении полиции. Однако в Уголовном кодексе страны есть статья, согласно которой участие в незаконных военных формированиях за пределами Грузии, их подготовка или призывы к участию считаются преступлением.