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Регион
Опубликовано 9 марта 2023, 09:17
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Двоих наёмников из "Грузинского легиона" задержали в ходе протестов в Тбилиси

Фотографией задержанных наёмников поделился в соцсетях командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили

Фотографией задержанных наёмников поделился в соцсетях командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили

Сотрудники МВД Грузии в ходе беспорядков в Тбилиси задержали двух мужчин, которые воевали на стороне ВСУ в "Грузинском легионе", сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". Наёмников пока обвиняют лишь в хулиганстве и неповиновении полиции. Однако в Уголовном кодексе страны есть статья, согласно которой участие в незаконных военных формированиях за пределами Грузии, их подготовка или призывы к участию считаются преступлением.

Будут ли задержанных преследовать за наёмничество, неизвестно, но в 2015 году МВД страны обещало не наказывать граждан, воюющих на стороне Украины.

Информацию о задержании своих бойцов подтвердил командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.

СКР установил имена 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине
СКР установил имена 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине

Лайф уже сообщал, что на Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами. Следственный комитет России установил имена как минимум 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине. Каждому грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмников в вооружённом конфликте).

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Марина Калегина
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