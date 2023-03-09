Двоих наёмников из "Грузинского легиона" задержали в ходе протестов в Тбилиси
Фотографией задержанных наёмников поделился в соцсетях командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили
Сотрудники МВД Грузии в ходе беспорядков в Тбилиси задержали двух мужчин, которые воевали на стороне ВСУ в "Грузинском легионе", сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье". Наёмников пока обвиняют лишь в хулиганстве и неповиновении полиции. Однако в Уголовном кодексе страны есть статья, согласно которой участие в незаконных военных формированиях за пределами Грузии, их подготовка или призывы к участию считаются преступлением.
Будут ли задержанных преследовать за наёмничество, неизвестно, но в 2015 году МВД страны обещало не наказывать граждан, воюющих на стороне Украины.
Информацию о задержании своих бойцов подтвердил командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.
Лайф уже сообщал, что на Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами. Следственный комитет России установил имена как минимум 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине. Каждому грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмников в вооружённом конфликте).