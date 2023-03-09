В Грузии за два дня протестов задержали более 130 человек

В Грузии на акциях протеста у парламента правоохранители за два дня задержали 133 человека по административным статьям. Ещё один задержан по уголовной, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Во время акций протеста 7–8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по статье 353 Уголовного кодекса", — сказано в сообщении ведомства.