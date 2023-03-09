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9 марта, 07:48

В Грузии за два дня протестов задержали более 130 человек

В Грузии на акциях протеста у парламента правоохранители за два дня задержали 133 человека по административным статьям. Ещё один задержан по уголовной, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Во время акций протеста 7–8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по статье 353 Уголовного кодекса", — сказано в сообщении ведомства.

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Большинство протестующих было задержано по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. По данным местного МВД, в ночь на четверг во время протестов пострадало десять полицейских, есть пострадавшие и среди гражданских лиц.

Ранее Лайф писал о том, что в Тбилиси более тысячи человек приняли участие в акции против законопроекта об иностранных агентах. На акции протеста полиция применила слезоточивый газ. Митингующие попытались прорваться в парламент, но их оттеснили и разогнали. Позже стало известно, что правящая партия Грузии отозвала из парламента законопроект об иноагентах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Илья Суриков
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