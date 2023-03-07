Что происходит в Артёмовске Какие подразделения ВСУ двигаются навстречу своим частям, зажатым российскими силами в огненный мешок в Артёмовске (Бахмуте). 194559 194559 Военнослужащие РФ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Отказ выводить ВСУ из Артёмовска (Бахмута)

Вчера пресс-служба президента Зеленского заявила об отказе военных отступать из Артёмовска (Бахмута). Этот шаг был продиктован планом деблокировать части ВСУ численностью 10–12 тысяч человек, которые оказались заперты российскими силами. На помощь им сформированы четыре крупные группировки. Главе Украины срочно нужен пиар-повод, чтобы реанимировать внутриукраинскую повестку и продемонстрировать западным кураторам военные успехи.

В ходе совещания с руководством ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу заявил, что взятие Артёмовска позволит Российской армии продвигаться вглубь расположения частей ВСУ. Город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, его освобождение продолжается. Также глава ведомства сообщил, что потери ВСУ за февраль выросли на 40% и превысили 11 тысяч человек.

Украинский военнослужащий. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Ранее российские СМИ сообщали, что с 6 марта отступление подразделений 214-го батальона 3-й бригады оперативного назначения, 63-й и 93-й механизированных бригад ВСУ из Артёмовска (Бахмута) замедлилось. На ситуацию повлияли обильные осадки. Размокшие дороги и потери десятков бронетранспортёров привели к тому, что прорыв украинских подразделений был направлен через Часов Яр. На одном из роликов БМП 93-й бригады ВСУ подминает под себя дома, чтобы обойти дорогу, которую контролируют российские штурмовые бригады.

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Некоторые эксперты считают, что сама инфоподача отказа выводить ВСУ из города демонстрирует, что за решение Киева продолжать военные действия на Бахмутовском направлении будут нести ответственность два украинских генерала. Так как в сводке пресс-службы объяснялось, что президент задал вопрос главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому в отношении планируемых действий в Артёмовске и получил ответ о продолжении сопротивления.

В украинских пабликах разгоняется версия, что за этим шагом скрывается операция под прикрытием: ВСУ могут готовить наступление на другом участке фронта. Однако, вероятнее всего, ВСУ готовят операцию по деблокаде Артёмовска, который продолжают штурмовать российские силы.

Жертвам, которые намерен принести в Артёмовске Зеленский, ужасаются в западных СМИ. "По приказу Зеленского украинская армия защищает Бахмут уже шесть месяцев. И цена очень высока. Она может быть гораздо выше, чем способна позволить себе Украина. Проблема в том, что Зеленский может совершить здесь главную военную ошибку. И этим обязательно воспользуется Путин. Если он выиграет, это будет очень опасным", — напоминает Bild.

Арабский телеканал Al Arabiya подозревает: Зеленский понимает, что армия Украины не удержит оборону в Бахмуте, но продолжает жертвовать людьми, слепо веря в успех ВСУ. В крупных изданиях, несмотря на заявление генералитета Украины об отказе отступать из Артёмовска, продолжают сообщать о выходе соединений ВСУ из города. "Бахмут падёт, — сказал один из бойцов ВСУ, комментируя ситуацию AFP. — Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами".

Группировки, которые направил Киев

ВСУ сформировали ряд группировок, при помощи которых намереваются разблокировать окружённые части в Артёмовске. Одна из них — 67-я бригада из Славянска. По некоторой информации, костяк сформирован из бывшей 1-й штурмовой роты Сил специальных операций ВСУ. Она включает в себя три пехотных батальона, один танковый и артиллерийский дивизион. Командир бригады — экс-главарь боевого крыла "Правого сектора"* Андрей Стемпицкий.

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Вторая группировка — из Северска — представлена бойцами 81-й бригады, входящей в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ, и 66-й бригады. Ранее в сводках проходили сообщения о потере этим подразделением порядка 220 человек в районе Краматорска.

О том, что в районе пункта Часов Яр идёт наращивание группировки ВСУ, российские военкоры сообщали ещё в конце февраля. Теперь украинское командование выдвинуло эти силы на помощь своим окружённым в Артёмовске частям. Напомним, именно туда Киев отправляет прибывшие из Европы танки Leopard.

Четвёртая группировка, созданная Киевом для деблокады города, двигается из Константиновки.

В сетях появляются ролики, как в сторону Артёмовска украинские силы перебрасывают колонны бронетехники. На одном из них показано продвижение бронеавтомобилей Panthera T6. Эти машины находились на вооружении у недавно сформированных 47-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ, что может свидетельствовать о направлении Киевом стратегических резервов под Артёмовск (Бахмут).

Авторы Дмитрий Шестопалов