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13 марта, 09:21

В Испании оценили потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч человек

Испанская газета El Pais оценила потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч

Испанская газета El Pais отмечает, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.

"Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... И несмотря на десятки тысяч погибших", — говорится в публикации.

Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ

Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ

Ранее El Pais отмечала, что Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине. По словам обозревателя издания Мариам Мартинес-Баскуньян, глобальному Югу оказалась чуждой риторика американского президента Джо Байдена, который называет ситуацию на Украине борьбой демократий и автократий, а себя считает защитником свободного мира.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Никита Никонов
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