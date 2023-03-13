В Испании оценили потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч человек
Испанская газета El Pais оценила потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч
Испанская газета El Pais отмечает, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.
"Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... И несмотря на десятки тысяч погибших", — говорится в публикации.
Ранее El Pais отмечала, что Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине. По словам обозревателя издания Мариам Мартинес-Баскуньян, глобальному Югу оказалась чуждой риторика американского президента Джо Байдена, который называет ситуацию на Украине борьбой демократий и автократий, а себя считает защитником свободного мира.
Getty Images / John Moore