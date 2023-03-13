В Испании оценили потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч человек

Испанская газета El Pais отмечает, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.

"Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... И несмотря на десятки тысяч погибших", — говорится в публикации.