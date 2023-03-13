ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2023, 09:21
5209

В Испании оценили потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч человек

Испанская газета El Pais оценила потери Киева в ходе СВО в десятки тысяч

Испанская газета El Pais отмечает, что потери Киева в ходе специальной военной операции исчисляются десятками тысяч человек, при этом вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что ВСУ испытывают нехватку военных.

"Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведёт боевые действия... И несмотря на десятки тысяч погибших", — говорится в публикации.

Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ
Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ

Ранее El Pais отмечала, что Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине. По словам обозревателя издания Мариам Мартинес-Баскуньян, глобальному Югу оказалась чуждой риторика американского президента Джо Байдена, который называет ситуацию на Украине борьбой демократий и автократий, а себя считает защитником свободного мира.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar