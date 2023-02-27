В Испании раскрыли отношение мира к России и Украине
El Pais: Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине
Западные страны столкнулись с неприятной для них реальностью об отношении мира к России. Представители Запада не смогли навязать свою позицию по поводу конфликта на Украине большей части человечества, пишет испанская газета El Pais.
Как отмечает обозреватель издания Мариам Мартинес-Баскуньян, риторику американского президента Джо Байдена, который называет ситуацию на Украине борьбой демократий и автократий, а себя считает защитником свободного мира, не приняли на глобальном Юге. Более того, позиция Запада по противостоянию в европейской стране вызывает безразличие и гнев в тех государствах, чьи проблемы и трагедии игнорируются и остаются незаметны.
Журналист подчеркнула, что ситуация на Украине стала унизительным опытом для Запада, ведь у неприсоединившихся к его устремлениям стран обнаружилась растущая международная значимость. Например, Бразилия представила мирный план по Украине, Турция отказалась поддержать санкции, Китай сохранил торговые связи с Москвой. К мнению этих стран начали прислушиваться, их голоса стали иметь значение в ООН.
"Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающемся с осью зла. Что произойдёт, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?" — поинтересовалась колумнист.
Она призвала Европу задуматься о переоценке своего места и начать работать над установлением многостороннего миропорядка, чтобы наконец достичь стабильности и безопасности в мире.
Кстати, ранее американский журналист заявил о лжи западных СМИ по конфликту на Украине. Обозреватель Fox News Кайл Бекер заявил, что пресса некорректно освещает ситуацию в стране, вводя людей в заблуждение. И вместо лжи было бы лучше "заткнуться" вовсе, подчеркнул он.
ТАСС / dpa / Michael Matthey