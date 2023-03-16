На Украине понизили в должности комбата, который пожаловался журналистам из США на неопытных солдат

Некоторое время назад американская газета опубликовала интервью с украинским комбатом, заявившим, что в войсках много неопытных бойцов, которые к тому же убегают с позиций. Также он отметил, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, в результате он остался единственным профессиональным военным в формировании.