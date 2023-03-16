На Украине понизили в должности комбата, который пожаловался журналистам из США на неопытных солдат
Командира батальона ВСУ, который пожаловался американским журналистам на большое число неопытных солдат и серьёзные потери, понизили в должности. Об этом сообщает издание "Украинская правда".
"Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным Купол переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете The Washington Post", — пишет издание.
По данным журналистов, военный не согласился с этим решением и подал рапорт об увольнении.
Некоторое время назад американская газета опубликовала интервью с украинским комбатом, заявившим, что в войсках много неопытных бойцов, которые к тому же убегают с позиций. Также он отметил, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, в результате он остался единственным профессиональным военным в формировании.
Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что войска с 1991 года не получали новых самолётов. По его словам, боевые машины вдвое старше пилотов.
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