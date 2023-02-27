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27 февраля, 14:22

В ВВС Украины пожаловались на отсутствие новых самолётов с 1991 года: Вдвое старше пилотов

Советник командования ВВС Украины Игнат заявил, что войска с 1991 года не получали новых самолётов

<p>Обложка © Getty Images / Nicolas Economou</p>

Обложка © Getty Images / Nicolas Economou

Военно-воздушные силы Украины с 1991 года не получили ни одного нового самолёта. Об этом сообщил советник командования украинских ВВС Юрий Игнат.

"К сожалению, мы не получили ни одного самолёта с 1991 года, если быть откровенным. Не всё делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый младший самолёт Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости", — сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".

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Советник добавил, что пытается объяснить это иностранным журналистам, которые спрашивают, зачем Киеву самолёты F-16.

"Да потому что самолёты вдвое старше наших пилотов, нам нужны крылья", — заявил Игнат.

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Ранее он заявлял, что Киеву необходимо порядка 200 многоцелевых самолётов, например F-16. Однако президент США Джо Байден в конце февраля исключил возможность скорой передачи истребителей Украине. Глава Белого дома заявил, что "это вопрос более отдалённой перспективы".

Никита Никонов
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