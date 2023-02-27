В ВВС Украины пожаловались на отсутствие новых самолётов с 1991 года: Вдвое старше пилотов

Военно-воздушные силы Украины с 1991 года не получили ни одного нового самолёта. Об этом сообщил советник командования украинских ВВС Юрий Игнат.

"К сожалению, мы не получили ни одного самолёта с 1991 года, если быть откровенным. Не всё делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый младший самолёт Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости", — сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".