Обещания президента США Джо Байдена постоянно поддерживать Украину на самом деле ничем не подкреплены. Таким мнением поделился автор газеты New York Post Майкл Гудвин. Он предрёк Киеву поражение из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия.

Как утверждает журналист, речь американского лидера в Варшаве не отражает реальную обстановку в украинском кризисе, а только выдаёт желаемое за действительное.

"Утверждение о больших геополитических выгодах для Запада в лучшем случае преждевременно. Украина далека от победы, и заявлять о победе сейчас — глупая затея", — считает Гудвин.

Автор публикации подчеркнул, что сроки предоставления американской помощи Киеву слишком абстрактны, а заявленный период некоторых поставок настолько велик, что их передача может просто не успеть повлиять на ход кризиса. Особенно показательно решение Белого дома отправить на Украину танки Abrams не раньше чем через два года.

"Во время конфликта два года значит "никогда". Стремление Зеленского получить истребители всё ещё находится на стадии отрицания, поэтому он, видимо, сможет рассчитывать на них только через некоторое время. После того, как получит танки", — предположил журналист.