Байден исключил возможность скорой передачи Украине истребителей F-16

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас исключает возможность передачи Украине американских истребителей F-16. Об этом он сказал в интервью ABC. Телеканал пока показал только фрагменты.

"На данный момент я это исключаю", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.