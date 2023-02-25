Байден исключил возможность скорой передачи Украине истребителей F-16
Президент США Джо Байден заявил, что сейчас исключает возможность передачи Украине американских истребителей F-16. Об этом он сказал в интервью ABC. Телеканал пока показал только фрагменты.
"На данный момент я это исключаю", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он также отказался раскрывать детали разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможных поставках истребителей в будущем. Глава Белого дома заявил, что это была "частная беседа".
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира не согласилась поставлять на Украину истребители. А британский министр обороны открыто заявил, что Киев получит боевые самолёты только после окончания российской военной спецоперации.
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