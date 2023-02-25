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24 февраля, 23:05

Байден исключил возможность скорой передачи Украине истребителей F-16

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас исключает возможность передачи Украине американских истребителей F-16. Об этом он сказал в интервью ABC. Телеканал пока показал только фрагменты.

"На данный момент я это исключаю", — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также отказался раскрывать детали разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможных поставках истребителей в будущем. Глава Белого дома заявил, что это была "частная беседа".

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна мира не согласилась поставлять на Украину истребители. А британский министр обороны открыто заявил, что Киев получит боевые самолёты только после окончания российской военной спецоперации.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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