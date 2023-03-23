Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Западные страны должны готовиться к затяжному конфликту на Украине, ведь возможность его урегулирования пока не просматривается. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик заметил, что происходящие события можно назвать "войной на истощение", Западу стоит нарастить производственные мощности для поставок Киеву новых вооружений, считает он.

"Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства", — подчеркнул генсек НАТО в интервью британской газете The Guardian.

Столтенберг добавил, что стремлению Китая участвовать в урегулировании конфликта на Украине должно сопутствовать желание понять позицию Киева и "взаимодействовать напрямую" с президентом страны Владимиром Зеленским. Он выразил сожаление, что Пекин не осудил действия Москвы в этой ситуации.