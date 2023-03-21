Столтенберг назвал визит Си Цзиньпина в Москву свидетельством сближения России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву стал демонстрацией укрепления связей между Россией и КНР.

"Что касается встречи в Москве, то это отражает ситуацию, которую мы наблюдаем последние годы. Китай и Россия всё больше сближаются", — сказал Столтенберг журналистам.

Генсек альянса отметил, что сейчас происходит сближение Москвы и Пекина как в военной сфере, так и в политико-дипломатической. Он также напомнил, что ранее стороны подписали совместную декларацию, которая предусматривает "безграничные возможности для сотрудничества".