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21 марта, 15:19

Столтенберг назвал визит Си Цзиньпина в Москву свидетельством сближения России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву стал демонстрацией укрепления связей между Россией и КНР.

"Что касается встречи в Москве, то это отражает ситуацию, которую мы наблюдаем последние годы. Китай и Россия всё больше сближаются", — сказал Столтенберг журналистам.

Генсек альянса отметил, что сейчас происходит сближение Москвы и Пекина как в военной сфере, так и в политико-дипломатической. Он также напомнил, что ранее стороны подписали совместную декларацию, которая предусматривает "безграничные возможности для сотрудничества".

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Напомним, сегодня, 21 марта, в Москве проходит второй раунд переговоров между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Ранее глава российского государства заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов.

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Wikipedia / U.S. Secretary of Defense

Наталья Исакова
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