Папа римский призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат

Папа римский Франциск призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат, а также за жертв военных преступлений.

"Я думаю о матерях украинских и русских солдат, которые пали во время войн. Это матери погибших детей. Помолимся за них", — сказал он во время аудиенции на площади Святого Петра.