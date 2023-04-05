Папа римский призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат
Папа римский Франциск призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат, а также за жертв военных преступлений.
"Я думаю о матерях украинских и русских солдат, которые пали во время войн. Это матери погибших детей. Помолимся за них", — сказал он во время аудиенции на площади Святого Петра.
А ранее стало известно, что папа римский Франциск выразил готовность стать посредником в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.
Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino