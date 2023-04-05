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Опубликовано 5 апреля 2023, 09:23
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Папа римский призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат

Папа римский Франциск призвал молиться за матерей павших русских и украинских солдат, а также за жертв военных преступлений.

"Я думаю о матерях украинских и русских солдат, которые пали во время войн. Это матери погибших детей. Помолимся за них", сказал он во время аудиенции на площади Святого Петра.

Папу римского выписали из больницы после госпитализации из-за респираторной инфекции
Папу римского выписали из больницы после госпитализации из-за респираторной инфекции

А ранее стало известно, что папа римский Франциск выразил готовность стать посредником в переговорах между канонической Украинской православной церковью и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

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Getty Images / SOPA Images / Stefano Costantino

Александра Вишнякова
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