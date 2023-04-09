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9 апреля, 11:25

Стало известно о планах Путина на Пасху

Путин по традиции встретит Пасху в церкви

Президент России Владимир Путин по традиции встретит грядущую Пасху в церкви, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да. Планирует [встретить в церкви]. Сообщим дополнительно", сказал он РИА "Новости".

Власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС

Власти ЮАР заявили о готовности к визиту Путина на саммит БРИКС

Ранее Дмитрий Песков проговорился о месте, в котором прошли переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, российский лидер приглашал своего собеседника в том числе в свою служебную кремлёвскую квартиру.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Матвей Константинов
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