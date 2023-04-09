Стало известно о планах Путина на Пасху

"Да. Планирует [встретить в церкви] . Сообщим дополнительно", — сказал он РИА "Новости".

Ранее Дмитрий Песков проговорился о месте, в котором прошли переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, российский лидер приглашал своего собеседника в том числе в свою служебную кремлёвскую квартиру.