Стало известно о планах Путина на Пасху
Путин по традиции встретит Пасху в церкви
Президент России Владимир Путин по традиции встретит грядущую Пасху в церкви, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да. Планирует [встретить в церкви]. Сообщим дополнительно", — сказал он РИА "Новости".
Ранее Дмитрий Песков проговорился о месте, в котором прошли переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, российский лидер приглашал своего собеседника в том числе в свою служебную кремлёвскую квартиру.
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ТАСС / Сергей Гунеев / POOL