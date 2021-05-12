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Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань на место трагедии

Перед началом работы он посетил стихийный мемориал в память о погибших.

12 мая 2021, 09:04

Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань на место трагедии. Видео © LIFE

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань. Глава СК посетит гимназию № 175, где накануне 19-летний студент устроил стрельбу.

Перед началом работы по расследованию Бастрыкин посетил стихийный мемориал в память о погибших детях и учителях, после чего направился в здание, где произошла трагедия.

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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший выпускник заведения прошёл внутрь через главный вход, взорвал бомбу и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По последним данным, трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Ещё 23 человека пострадали. Как сообщал Лайф, шестеро детей остаются в реанимации, один из которых — в критическом состоянии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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