Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань на место трагедии
Перед началом работы он посетил стихийный мемориал в память о погибших.
Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань на место трагедии. Видео © LIFE
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань. Глава СК посетит гимназию № 175, где накануне 19-летний студент устроил стрельбу.
Перед началом работы по расследованию Бастрыкин посетил стихийный мемориал в память о погибших детях и учителях, после чего направился в здание, где произошла трагедия.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший выпускник заведения прошёл внутрь через главный вход, взорвал бомбу и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По последним данным, трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Ещё 23 человека пострадали. Как сообщал Лайф, шестеро детей остаются в реанимации, один из которых — в критическом состоянии.
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