ФСБ предотвратила теракт в Уфе — местный житель готовил атаку на объект правоохранительных органов. У задержанного изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одного.

"Задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов", — сообщили в спецслужбе.

А ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в подготовке теракта боевика ИГИЛ*. В июне 2021 года мужчина разработал план по совершению атаки и купил компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Но в его планы вмешались силовики.