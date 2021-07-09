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ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Местный житель 1995 года рождения собирался устроить взрыв на объекте правоохранительных органов.

9 июля, 08:58

Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

ФСБ предотвратила теракт в Уфе — местный житель готовил атаку на объект правоохранительных органов. У задержанного изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одного.

"Задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов", — сообщили в спецслужбе.

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них — в Москве

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них — в Москве

А ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в подготовке теракта боевика ИГИЛ*. В июне 2021 года мужчина разработал план по совершению атаки и купил компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Но в его планы вмешались силовики.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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