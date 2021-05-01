В топливном союзе предрекли скорый рост цен на бензин

В 2021 году цены на бензин для конечного потребителя не снизятся, несмотря на новые правила ценообразования. Таким мнением поделился с Ura.ru руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

"Вопрос заключается в том, насколько активно будут дорожать цены на топливо. Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и, несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся. Предварительно, в этом году рост составит 5–6%", — объяснил Баженов.

Как отметил главный экономист компании VYGON Consulting, доктор экономических наук Сергей Ежов, введённые меры направлены на предотвращение дальнейшего роста цен, а не на их снижение в конкретно данный момент. Поэтому резких скачков для конечного потребителя не ожидается.

Напомним, что с 1 мая в России начал работать скорректированный демпферный механизм на топливо. Он даст возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в стране в пределах инфляции.

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