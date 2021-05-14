Основной вопрос — отсутствие регулярного сообщения: в АТОР оценили отмену квоты на въезд россиян в Грецию

Греция стала первой страной в Евросоюзе, которая последовательно ведёт свою политику к восстановлению туристических обменов. Так вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил сообщения об отмене ограничений на въезд россиян в Элладу.

"Это очень важно, так как это даёт перспективу восстановления туризма в Грецию", — приводит его слова RT.

Другими важными факторами Горин назвал предоставление Грецией туристических шенгенских виз и возможность подать документы за полгода до планируемой поездки, а также открытие девяти международных аэропортов в государстве.

Следующим шагом на пути к восстановлению туризма, вероятно, станет восстановление регулярного авиасообщения.

"Сейчас еженедельно выполняется не более пяти рейсов в неделю, и только из Москвы. Необходимо кардинальное увеличение квот. А лучше — вообще отмена квот на рейсы между нашими странами", — добавил Горин.