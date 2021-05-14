Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Сирии

Армия обороны Израиля заявила о запуске по территории этой страны трёх ракет из Сирии. Отмечается, что одна из них упала в самой САР.

"Три ракеты только что были запущены из Сирии в направлении Израиля, одна из них упала в Сирии", — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.