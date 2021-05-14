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Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Сирии

Через несколько дней на заседании Совбеза ООН будет поднят вопрос о резко обострившейся ситуации в этом регионе.

14 мая, 19:01
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Армия обороны Израиля заявила о запуске по территории этой страны трёх ракет из Сирии. Отмечается, что одна из них упала в самой САР.

"Три ракеты только что были запущены из Сирии в направлении Израиля, одна из них упала в Сирии", — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле

В ХАМАС заявили об ударе по химическому заводу в Израиле

Ранее Лайф рассказывал, что воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелоне и Ашдоде. Вопрос урегулирования в регионе намерены обсудить на заседании Совбеза ООН 16 мая. Позднее Армия обороны еврейского государства сообщила, что с 10 мая по территории Израиля выпустили более 1,7 тысячи ракет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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