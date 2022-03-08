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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 12:07
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"Запрещено смотреть аниме": Кадыров высмеял решение властей Японии ввести против него санкции

Чеченский лидер иронично отметил, что отныне ему, скорее всего, запрещено смотреть аниме и на цветение сакуры. В связи с этим он пригрозил уйти в "ряды ниндзя", чтобы впредь делать это тайно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал решение Японии ввести против него личные санкции. В своём телеграм-канале политик, в частности, задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг так быстро прогнулась перед Европой.

"Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения Бусидо, которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу. Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было", — поинтересовался чеченский лидер.

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Кадыров также иронично отметил, что отныне ему, скорее всего, запрещено смотреть аниме и на цветение сакуры. В связи с этим он в шутку пригрозил уйти в "ряды ниндзя" и делать это тайно. При этом лидер Чечни подчеркнул, что не оставит Токио без ответа.

"Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. <...> Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов", — отрезал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что если обсуждать эту тему серьёзно, то ему "плевать на любые санкции любой страны". Он боится в этой жизни лишь испортить отношения с Аллахом.

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Ранее Япония ввела санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников, в том числе против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Также Токио ввёл экспортные рестрикции против 49 компаний и организаций из России, включая "Ростех", "Сухой", МиГ и другие.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Telegram / RKadyrov_95

Наталья Исакова
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