"Запрещено смотреть аниме": Кадыров высмеял решение властей Японии ввести против него санкции

Чеченский лидер иронично отметил, что отныне ему, скорее всего, запрещено смотреть аниме и на цветение сакуры. В связи с этим он пригрозил уйти в "ряды ниндзя", чтобы впредь делать это тайно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал решение Японии ввести против него личные санкции. В своём телеграм-канале политик, в частности, задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг так быстро прогнулась перед Европой.

"Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения Бусидо, которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу. Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было", — поинтересовался чеченский лидер.

Кадыров также иронично отметил, что отныне ему, скорее всего, запрещено смотреть аниме и на цветение сакуры. В связи с этим он в шутку пригрозил уйти в "ряды ниндзя" и делать это тайно. При этом лидер Чечни подчеркнул, что не оставит Токио без ответа.

"Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. <...> Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов", — отрезал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что если обсуждать эту тему серьёзно, то ему "плевать на любые санкции любой страны". Он боится в этой жизни лишь испортить отношения с Аллахом.