Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Кроме того, лидеры трёх стран затронули темы иранской ядерной сделки и дальнейшего сотрудничества Китая с Евросоюзом.

Ситуация на Украине беспокоит Китай, страна глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента. Об этом сообщил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", — передаёт слова лидера Поднебесной телеканал CCTV.

Си Цзиньпин в диалоге с коллегами заявил о необходимости учитывать озабоченность в сфере безопасности всех стран. Помимо темы Украины лидеры трёх стран обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с Евросоюзом.