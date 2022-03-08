Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Кроме того, лидеры трёх стран затронули темы иранской ядерной сделки и дальнейшего сотрудничества Китая с Евросоюзом.
Ситуация на Украине беспокоит Китай, страна глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента. Об этом сообщил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", — передаёт слова лидера Поднебесной телеканал CCTV.
Си Цзиньпин в диалоге с коллегами заявил о необходимости учитывать озабоченность в сфере безопасности всех стран. Помимо темы Украины лидеры трёх стран обсудили иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с Евросоюзом.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что отправка оружия на Украину обострит конфликт. Ранее дипломат подчеркнул, что КНР глубоко обеспокоена наращиванием односторонних санкций в отношении России.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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