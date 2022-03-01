Два гуманитарных коридора будут организованы для выезда жителей Мариуполя

Безопасность передвижения гарантируется на участках автотрассы Е58 по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации.

Российские военные совместно с Народной милицией Донецкой Народной Республики организуют два гуманитарных коридора для выезда жителей Мариуполя. Об этом сообщил во вторник замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооружёнными силами Российской Федерации совместно с Управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора", — отметил он.

Безопасность передвижения гарантируется на участках автотрассы Е58 по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации. В западном направлении: Мариуполь – Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь – Безыменное. Покинуть город по гуманитарным коридорам можно будет до 2 марта.