Обливший кислотой трёх человек в Подмосковье заявил, что совершил преступление из-за обиды

Допрос жителя Подмосковья, который облил свою бывшую девушку и её нового избранника кислотой. Видео © МВД России

Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса 25-летнего Дмитрия Полякова, который облил кислотой трёх человек в подмосковном городе Домодедово, пишет телеграм-канал "МВД медиа". Свою вину задержанный признал.

"Облил. Признаю", — ответил Поляков на соответствующий вопрос полицейского, добавив, что напал на пару с серной кислотой.

Поляков рассказал, что знаком с пострадавшей девушкой, которая является его экс-возлюбленной, с 2011 года. В настоящий момент, по его словам, они находятся в ссоре. Задержанный также сообщил, что приобрёл серную кислоту в магазине, который нашёл в Интернете. На преступление его толкнули "ревность и обида".