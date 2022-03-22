Обливший кислотой трёх человек в Подмосковье заявил, что совершил преступление из-за обиды
Злоумышленник признал вину и рассказал, где приобрёл химикат. По его словам, с пострадавшей он знаком с 2011 года, сейчас они находятся в ссоре.
Допрос жителя Подмосковья, который облил свою бывшую девушку и её нового избранника кислотой. Видео © МВД России
Министерство внутренних дел России опубликовало видео допроса 25-летнего Дмитрия Полякова, который облил кислотой трёх человек в подмосковном городе Домодедово, пишет телеграм-канал "МВД медиа". Свою вину задержанный признал.
"Облил. Признаю", — ответил Поляков на соответствующий вопрос полицейского, добавив, что напал на пару с серной кислотой.
Поляков рассказал, что знаком с пострадавшей девушкой, которая является его экс-возлюбленной, с 2011 года. В настоящий момент, по его словам, они находятся в ссоре. Задержанный также сообщил, что приобрёл серную кислоту в магазине, который нашёл в Интернете. На преступление его толкнули "ревность и обида".
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье мужчина облил кислотой бывшую девушку и её нового возлюбленного. Пострадал также проходивший мимо школьник. Когда же злоумышленника задержали, выяснилось, что это 25-летний экс-кандидат в депутаты московского района Печатники. Целью нападения стали его бывшая девушка и её новый друг. Школьник пострадал случайно.
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Кадр из видео МВД России