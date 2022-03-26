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Опубликовано 26 марта 2022, 13:42

Как в школах Украины в детях воспитывали русофобию

В найденных школьных книгах Россия выступает в роли противника Незалежной. А в одном из учебников написано о стремлении "украинских повстанцев" бороться за свободу и независимость страны.

Журналист kp.ru Дмитрий Стешин узнал, как в школах на освобождённых территориях Донбасса воспитывали в детях русофобию. Так, в учебном учреждении посёлка Талаковка корреспондент обнаружил книгу о национальной идее украинцев, в которой остерегают от взаимодействия с русскими.

"Служение международным организациям, славянским союзам, русофильским братствам — это продажа и предательство своего народа, среди которого живут такие антипатриоты", — сказано в брошюре.

Кроме того, в учебнике "Защитник отчизны" для 10-го класса, который сотрудник СМИ обнаружил в посёлке Никольское, говорится о том, что Российская Федерация определяется военным противником Украины. В одной из книг автора Гнатюка написано о стремлении "украинских повстанцев" бороться за свободу и независимость Незалежной.

Отмечается, что в двух школах не найдено ни одного учебника, написанного на русском языке.

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Ранее Лайф писал, что шестилетнего ребёнка избили в Голландии с криками "За Украину!" из-за русского имени. Давлению подвергаются и взрослые, и дети, напасть могут даже в школе. Окна квартир россиян забрасывают яйцами, портят имущество, а витрины магазинов с русскими товарами забрасывают камнями.

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Pixabay

Никита Осипов
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