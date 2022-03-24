Антонов обвинил власти США в попытке демонизировать Россию и разжечь русофобию

По словам представителя российской дипмиссии, попытки Вашингтона наделить себя правом судить о преступлениях вызывают отторжение.

Заявления властей США о том, что Вооружённые силы РФ якобы совершают военные преступления во время проведения спецоперации на Украине, выходят за рамки здравого смысла. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя соответствующие утверждения американского госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам представителя российской дипмиссии, попытки США наделить себя правом судить о преступлениях вызывают отторжение. Антонов напомнил о гуманитарных катастрофах, создании очагов международного терроризма, а также о "сотнях тысяч загубленных жизней по всему миру" и подчеркнул, что, имея на своём счету подобные события, страна не может определять, кто есть военный преступник.

"Очевидно, что цель подобных заявлений — демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию. Не пора ли остановиться?" — подчеркнул дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.