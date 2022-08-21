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21 августа, 10:28

Уволенный посол Мельник резко осудил власти Германии за "военную диету" для Киева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в конце сентября покинет пост, обрушился с резкой критикой на немецкое правительство. По его мнению, оно должно отсылать Киеву больше оружия, но Берлин оставил его в одиночестве.

"Уважаемое "светофорное" правительство (Название правящей коалиции в Германии. — Прим. Лайфа), почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжёлого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете", — негодует Мельник в "Твиттере".

В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

В Германии обвинили украинцев в поломке поставленных им немецких гаубиц

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".

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Getty Images / Sean Gallup

Оксана Попова

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