Уволенный посол Мельник резко осудил власти Германии за "военную диету" для Киева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в конце сентября покинет пост, обрушился с резкой критикой на немецкое правительство. По его мнению, оно должно отсылать Киеву больше оружия, но Берлин оставил его в одиночестве.

"Уважаемое "светофорное" правительство (Название правящей коалиции в Германии. — Прим. Лайфа), почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжёлого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете", — негодует Мельник в "Твиттере".