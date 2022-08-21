Для людей с искушённым вкусом: Три неочевидных, но невероятных сочетания ингредиентов в пицце

Пицца — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, количество рецептов приготовления которого насчитывает более тысячи. Повара всех стран готовят её по-разному, экспериментируя с начинками, формой и видом теста. Так, бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов поделился с Лайфом подборкой необычных сочетаний ингредиентов в пицце.

Креветки в соусе чили

Пицца с креветками. Фото © Freepik

Настоящего гурмана сложно удивить средиземноморской пиццей, однако тайский соус с креветками станет отличным вариантом для того, чтобы попробовать что-то необычное. Пицца получается слегка островатой и пикантной, а апельсиновая цедра добавляет блюду азиатской изысканности.

Мортаделла и карамелизированный лук

Девушка берёт кусок вкусной пиццы. Фото © Freepik

Тонкая, нежная мортаделла — варёная колбаса с вкраплениями горошка или фисташек — в сочетании с сырами на пицце и карамелизированным луком станет настоящей роскошью для ценителей итальянской кухни. В комбинации со сладким карамельным луком пицца будет таять во рту.

Баклажаны гриль и охотничьи колбаски

Пицца около печи. Фото © Unsplash

Пиццей с охотничьими колбасками уже никого не впечатлить. Однако в сочетании с баклажанами на гриле она приобретает новые вкусы. Баклажан прекрасно гармонирует с соусом барбекю, который придаст пицце аромат дымка и сбалансирует остроту копчёностей.