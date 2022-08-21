Для людей с искушённым вкусом: Три неочевидных, но невероятных сочетания ингредиентов в пицце
Эксперт Филимонов раскрыл три неочевидных, но вкусных сочетания ингредиентов в пицце
Пицца — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, количество рецептов приготовления которого насчитывает более тысячи. Повара всех стран готовят её по-разному, экспериментируя с начинками, формой и видом теста. Так, бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов поделился с Лайфом подборкой необычных сочетаний ингредиентов в пицце.
Креветки в соусе чили
Пицца с креветками. Фото © Freepik
Настоящего гурмана сложно удивить средиземноморской пиццей, однако тайский соус с креветками станет отличным вариантом для того, чтобы попробовать что-то необычное. Пицца получается слегка островатой и пикантной, а апельсиновая цедра добавляет блюду азиатской изысканности.
Мортаделла и карамелизированный лук
Девушка берёт кусок вкусной пиццы. Фото © Freepik
Тонкая, нежная мортаделла — варёная колбаса с вкраплениями горошка или фисташек — в сочетании с сырами на пицце и карамелизированным луком станет настоящей роскошью для ценителей итальянской кухни. В комбинации со сладким карамельным луком пицца будет таять во рту.
Баклажаны гриль и охотничьи колбаски
Пицца около печи. Фото © Unsplash
Пиццей с охотничьими колбасками уже никого не впечатлить. Однако в сочетании с баклажанами на гриле она приобретает новые вкусы. Баклажан прекрасно гармонирует с соусом барбекю, который придаст пицце аромат дымка и сбалансирует остроту копчёностей.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья. По словам специалиста, желательно соблюдать меру, однако этот показатель для каждого свой и многое зависит от генетических особенностей человека.
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