НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 августа, 10:23

Для людей с искушённым вкусом: Три неочевидных, но невероятных сочетания ингредиентов в пицце

Эксперт Филимонов раскрыл три неочевидных, но вкусных сочетания ингредиентов в пицце

Пицца — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, количество рецептов приготовления которого насчитывает более тысячи. Повара всех стран готовят её по-разному, экспериментируя с начинками, формой и видом теста. Так, бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов поделился с Лайфом подборкой необычных сочетаний ингредиентов в пицце.

Креветки в соусе чили

Пицца с креветками. Фото © Freepik

Пицца с креветками. Фото © Freepik

Настоящего гурмана сложно удивить средиземноморской пиццей, однако тайский соус с креветками станет отличным вариантом для того, чтобы попробовать что-то необычное. Пицца получается слегка островатой и пикантной, а апельсиновая цедра добавляет блюду азиатской изысканности.

Мортаделла и карамелизированный лук

Девушка берёт кусок вкусной пиццы. Фото © Freepik

Девушка берёт кусок вкусной пиццы. Фото © Freepik

Тонкая, нежная мортаделла — варёная колбаса с вкраплениями горошка или фисташек — в сочетании с сырами на пицце и карамелизированным луком станет настоящей роскошью для ценителей итальянской кухни. В комбинации со сладким карамельным луком пицца будет таять во рту.

Баклажаны гриль и охотничьи колбаски

Пицца около печи. Фото © Unsplash

Пицца около печи. Фото © Unsplash

Пиццей с охотничьими колбасками уже никого не впечатлить. Однако в сочетании с баклажанами на гриле она приобретает новые вкусы. Баклажан прекрасно гармонирует с соусом барбекю, который придаст пицце аромат дымка и сбалансирует остроту копчёностей.

Названы три продукта, которые делают пиццу полезной

Названы три продукта, которые делают пиццу полезной

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья. По словам специалиста, желательно соблюдать меру, однако этот показатель для каждого свой и многое зависит от генетических особенностей человека.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров