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6 ноября, 15:22

Бывшего хоккеиста нашли мёртвым в луже крови в его московской квартире

Тело 43-летнего экс-хоккеиста Лифанова нашли в луже крови в его московской квартире

43-летний хоккеист Александр Лифанов был найден мёртвым в своей квартире в Москве. Спортсмена, лежащего в луже крови, обнаружил сосед, который и вызвал скорую помощь и полицию. Была ли смерть насильственная или случайная, станет известно по результатам судмедэкспертизы. Следователи проводят проверку.

По данным 5-tv.ru, утром 4 ноября к соседу экс-хоккеиста пришёл смежник, который уверял, что слышал из квартиры Лифанова глухой удар, а затем журчание воды, причём оно продолжалось три часа. Спортсмен оставлял соседу запасные ключи, поэтому тот отправился выяснить, в чём дело.

Мужчина обнаружил Лифанова лежащим на кухне без сознания. Приехавшие врачи установили, что, предположительно, он умер от кровопотери. Сосед рассказал, что бывший спортсмен однажды получил травму и более пяти лет стоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

Ранее Лайф сообщал, что певец Аарон Картер был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство. По данным таблоида TMZ, тело певца было обнаружено в ванне его дома.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке

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