ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 18:05

Карди Би назвала далай-ламу "хищником" и нарвалась на гнев его почитателей

Карди Би раскритиковала далай-ламу после видео с мальчиком-паломником

<p>Американская рэперша Карди Би. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic</p>

Американская рэперша Карди Би. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Американская рэперша Карди Би назвала далай-ламу "хищником", комментируя скандальную историю с мальчиком в индийском Дхарамсале. На её критику быстро отреагировали подписчики и припомнили матери двоих детей времена, когда она была стриптизёршей и грабила людей.

На днях возмущённая певица высказалась в своём "твиттере" о том, что "охотники за невинными детьми могут быть повсюду: и среди соседей, и среди учителей, и даже среди духовных наставников, и родители должны научить детей защищать свои границы".

"Постоянно говорите со своими детьми о границах и о том, что они не должны позволять людям делать с собой", — призвала артистка.

Многие поддержали такую позицию, поскольку родители действительно должны учить детей быть осторожными. Им певица выразила отдельную благодарность.

Но нашлись и те, кто напомнил Карди, как она работала стриптизёршей и, более того, накачивала мужчин наркотиками, а затем грабила. Причём сама она уже признавала свои "ошибки молодости" публично.

"Личная выходка": Московских буддистов шокировала просьба далай-ламы к мальчику "пососать язык"

"Личная выходка": Московских буддистов шокировала просьба далай-ламы к мальчику "пососать язык"

Напомним, нашумевший инцидент произошёл 28 февраля в резиденции далай-ламы в индийском Дхарамсале. На опубликованных в Сети кадрах к нему подходит мальчик и спрашивает разрешения обнять, на что религиозный деятель целует паломника в губы и предлагает ему "пососать язык". В пресс-службе ламы уже извинились за произошедшее.

Ирина Фальке
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