Карди Би назвала далай-ламу "хищником" и нарвалась на гнев его почитателей

Американская рэперша Карди Би назвала далай-ламу "хищником", комментируя скандальную историю с мальчиком в индийском Дхарамсале. На её критику быстро отреагировали подписчики и припомнили матери двоих детей времена, когда она была стриптизёршей и грабила людей.

На днях возмущённая певица высказалась в своём "твиттере" о том, что "охотники за невинными детьми могут быть повсюду: и среди соседей, и среди учителей, и даже среди духовных наставников, и родители должны научить детей защищать свои границы".

"Постоянно говорите со своими детьми о границах и о том, что они не должны позволять людям делать с собой", — призвала артистка.

Многие поддержали такую позицию, поскольку родители действительно должны учить детей быть осторожными. Им певица выразила отдельную благодарность.

Но нашлись и те, кто напомнил Карди, как она работала стриптизёршей и, более того, накачивала мужчин наркотиками, а затем грабила. Причём сама она уже признавала свои "ошибки молодости" публично.