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10 апреля, 15:58

"Личная выходка": Московских буддистов шокировала просьба далай-ламы к мальчику "пососать язык"

Московскую буддистскую общину шокировало видео с далай-ламой и мальчиком

<p>Далай-лама с мальчиком-паломником. Фото © ТАСС / AP / Ashwini Bhatia</p>

Далай-лама с мальчиком-паломником. Фото © ТАСС / AP / Ashwini Bhatia

Московская буддистская община шокирована поступком далай-ламы, который попросил мальчика-паломника "пососать язык", заявил представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. Он напомнил, что в буддизме нет таких традиций.

"У нас такой традиции нет, я, конечно, шокирован. В буддизме такое не практикуется, это его личная выходка. Это просто неэтично, тем более для такого человека", сказал он в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, нашумевший инцидент произошёл 28 февраля в резиденции далай-ламы в индийском Дхарамсале. На опубликованных в Сети кадрах к нему подходит мальчик и спрашивает разрешения обнять, на что религиозный деятель целует паломника в губы и предлагает ему "пососать язык". В пресс-службы ламы уже извинились за произошедшее.

Матвей Константинов
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