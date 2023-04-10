"Личная выходка": Московских буддистов шокировала просьба далай-ламы к мальчику "пососать язык"
Московскую буддистскую общину шокировало видео с далай-ламой и мальчиком
Далай-лама с мальчиком-паломником. Фото © ТАСС / AP / Ashwini Bhatia
Московская буддистская община шокирована поступком далай-ламы, который попросил мальчика-паломника "пососать язык", заявил представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. Он напомнил, что в буддизме нет таких традиций.
"У нас такой традиции нет, я, конечно, шокирован. В буддизме такое не практикуется, это его личная выходка. Это просто неэтично, тем более для такого человека", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, нашумевший инцидент произошёл 28 февраля в резиденции далай-ламы в индийском Дхарамсале. На опубликованных в Сети кадрах к нему подходит мальчик и спрашивает разрешения обнять, на что религиозный деятель целует паломника в губы и предлагает ему "пососать язык". В пресс-службы ламы уже извинились за произошедшее.