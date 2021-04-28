Конституционный суд уточнил условия, при которых у россиян могут забрать единственное жильё

Конституционный суд перечислил условия для взыскания единственного жилья должника. В опубликованном на сайте КС постановлении говорится, что нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона "О банкротстве" не запрещают судам забирать такое имущество при определённых условиях.

Гражданина не смогут оставить совсем без жилого помещения, однако площадь его проживания не должна быть излишней, не "превышать потребности жильца". Ещё один фактор, который должны учитывать суды — размер долга и рыночную стоимость имущества. Третий пункт — взыскание единственного жилья не должно вынуждать человека переезжать в другой населённый пункт. Это возможно только если он сам согласен с таким развитием ситуации.

В документе сказано, что суд ещё в 2012 году принял решение о том, что нельзя взыскивать с должника единственное жильё, но площадь такого жилья должна быть "разумно достаточной". Тогда же КС обязал внести изменения в законы: упомянуть там случай, когда площадь проживания явно "превышает потребности должников". С того времени никаких изменений в законодательство внесено не было.

Ранее Верховный суд перечислил основные случаи, в которых допускается неуплата алиментов. Отмечается, что всего таких причин может быть три.

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